Resultado Lotofácil 3785 de hoje (21/09/2026): confira os números sorteados

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h.
Tudo sobre a Lotofácil: saiba como jogar e aumentar suas chances
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta probabilidade de premiação.
Como Jogar
No volante da Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
O jogador pode escolher suas opções de apostas:
- Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor pago varia de acordo com a quantidade de números assinalados no volante:
- 15 números: R$ 3,50
- 16 números: R$ 56,00
- 17 números: R$ 476,00
- 18 números: R$ 2.856,00
- 19 números: R$ 13.566,00
- 20 números: R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
Confira a chance de acertar os 15 números com base na quantidade de dezenas jogadas:
- 15 números: 1 em 3.268.760
- 16 números: 1 em 204.298
- 17 números: 1 em 24.035
- 18 números: 1 em 4.006
- 19 números: 1 em 843
- 20 números: 1 em 211
Bolões da Lotofácil
O Bolão das Loterias CAIXA permite apostar em grupo e dividir o valor das cotas:
- Preço mínimo: R$ 14,00, sendo a cota mínima a partir de R$ 4,50.
- Cotas: Variam de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 números) até 100 cotas (para apostas com 20 números).
- Podem ser organizados diretamente nas casas lotéricas ou comprados pelo portal Loterias Online da CAIXA.