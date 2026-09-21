Resultado Lotofácil 3785 de hoje (21/09/2026): confira os números sorteados

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h.

Tudo sobre a Lotofácil: saiba como jogar e aumentar suas chances

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta probabilidade de premiação.

Como Jogar

No volante da Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O jogador pode escolher suas opções de apostas:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor pago varia de acordo com a quantidade de números assinalados no volante:

15 números: R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Confira a chance de acertar os 15 números com base na quantidade de dezenas jogadas:

15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 16 números: 1 em 204.298

1 em 204.298 17 números: 1 em 24.035

1 em 24.035 18 números: 1 em 4.006

1 em 4.006 19 números: 1 em 843

1 em 843 20 números: 1 em 211

Bolões da Lotofácil

O Bolão das Loterias CAIXA permite apostar em grupo e dividir o valor das cotas:

Preço mínimo: R$ 14,00, sendo a cota mínima a partir de R$ 4,50.

R$ 14,00, sendo a cota mínima a partir de R$ 4,50. Cotas: Variam de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 números) até 100 cotas (para apostas com 20 números).

Variam de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 números) até 100 cotas (para apostas com 20 números). Podem ser organizados diretamente nas casas lotéricas ou comprados pelo portal Loterias Online da CAIXA.