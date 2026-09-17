Resultado Lotofácil 3782: veja os números sorteados nesta quinta-feira (17/09)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, o sorteio do concurso 3782 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com início marcado para as 21h (horário de Brasília). Para este concurso, a estimativa do prêmio principal é de aproximadamente R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotofácil 3782

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo das faixas de premiação.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é conhecida pela facilidade de apostar e pelas boas chances de faturar um prêmio. O volante da modalidade conta com 25 números (de 01 a 25). Para jogar, o apostador precisa escolher de 15 a 20 números no bilhete.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preço das Apostas e Probabilidades

Os valores das apostas e as probabilidades de acerto da faixa principal variam de acordo com a quantidade de números selecionados:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acertar 15 Números 15 números (mínima) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.298 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 números R$ 13.566,00 1 em 843 20 números (máxima) R$ 54.264,00 1 em 211

Fonte de dados oficiais: Loterias CAIXA

Funcionalidades de Aposta e Bolões

Para ampliar as formas de jogar, as Loterias Caixa oferecem diferentes modalidades no sistema:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador.

O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Permite concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. Bolão CAIXA: Permite realizar apostas coletivas em grupo. Para a Lotofácil, os bolões têm valor mínimo de R$ 14,00, e o valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50. É possível adquirir cotas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Como Resgatar os Prêmios

O ganhador pode resgatar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas.

podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas. Valores iguais ou superiores a essa quantia são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original, CPF e o bilhete original premiado.

Pagamentos de valores a partir de R$ 10.000,00 possuem prazo mínimo de dois dias úteis para liberação após a apresentação na agência.