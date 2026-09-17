Loterias

Resultado Lotofácil 3782: veja os números sorteados nesta quinta-feira (17/09)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 17/09/26 19h40
Prefira a Tribuna no Google
Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, o sorteio do concurso 3782 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com início marcado para as 21h (horário de Brasília). Para este concurso, a estimativa do prêmio principal é de aproximadamente R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotofácil 3782

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo das faixas de premiação.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é conhecida pela facilidade de apostar e pelas boas chances de faturar um prêmio. O volante da modalidade conta com 25 números (de 01 a 25). Para jogar, o apostador precisa escolher de 15 a 20 números no bilhete.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preço das Apostas e Probabilidades

Os valores das apostas e as probabilidades de acerto da faixa principal variam de acordo com a quantidade de números selecionados:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)Probabilidade de Acertar 15 Números
15 números (mínima)R$ 3,501 em 3.268.760
16 númerosR$ 56,001 em 204.298
17 númerosR$ 476,001 em 24.035
18 númerosR$ 2.856,001 em 4.006
19 númerosR$ 13.566,001 em 843
20 números (máxima)R$ 54.264,001 em 211

Fonte de dados oficiais: Loterias CAIXA

Funcionalidades de Aposta e Bolões

Para ampliar as formas de jogar, as Loterias Caixa oferecem diferentes modalidades no sistema:

  • Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador.
  • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
  • Bolão CAIXA: Permite realizar apostas coletivas em grupo. Para a Lotofácil, os bolões têm valor mínimo de R$ 14,00, e o valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50. É possível adquirir cotas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Como Resgatar os Prêmios

O ganhador pode resgatar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

  • Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas.
  • Valores iguais ou superiores a essa quantia são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original, CPF e o bilhete original premiado.
  • Pagamentos de valores a partir de R$ 10.000,00 possuem prazo mínimo de dois dias úteis para liberação após a apresentação na agência.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google