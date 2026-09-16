Resultado Lotofácil 3781: veja os números sorteados nesta quarta-feira (16/09)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, o sorteio do concurso 3781 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com início marcado para as 21h (horário de Brasília). Para este concurso, a estimativa do prêmio principal é de aproximadamente R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.
Resultado da Lotofácil 3781:
03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo das faixas de premiação.
- Concurso: 3782
- Data do Sorteio: 16/09/2026 (Quarta-feira)
- Horário: 21h (Horário de Brasília)
- Local: Espaço da Sorte — São Paulo/SP
Como funciona a Lotofácil?
A Lotofácil é conhecida pela facilidade de apostar e pelas boas chances de faturar um prêmio. O volante da modalidade conta com 25 números (de 01 a 25). Para jogar, o apostador precisa escolher de 15 a 20 números no bilhete.
São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Preço das Apostas e Probabilidades
Os valores das apostas e as probabilidades de acerto da faixa principal variam de acordo com a quantidade de números selecionados:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de Acertar 15 Números
|15 números (mínima)
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16 números
|R$ 56,00
|1 em 204.298
|17 números
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18 números
|R$ 2.856,00
|1 em 4.006
|19 números
|R$ 13.566,00
|1 em 843
|20 números (máxima)
|R$ 54.264,00
|1 em 211
Fonte de dados oficiais: Loterias CAIXA
Funcionalidades de Aposta e Bolões
Para ampliar as formas de jogar, as Loterias Caixa oferecem diferentes modalidades no sistema:
- Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
- Bolão CAIXA: Permite realizar apostas coletivas em grupo. Para a Lotofácil, os bolões têm valor mínimo de R$ 14,00, e o valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50. É possível adquirir cotas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
Como Resgatar os Prêmios
O ganhador pode resgatar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.
- Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas.
- Valores iguais ou superiores a essa quantia são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original, CPF e o bilhete original premiado.
- Pagamentos de valores a partir de R$ 10.000,00 possuem prazo mínimo de dois dias úteis para liberação após a apresentação na agência.