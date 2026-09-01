Resultado Lotofácil 3777: confira os números sorteados nesta terça-feira, 01/09/2026

O sorteio da Lotofácil 3777 é realizado na noite desta terça-feira, 1º de setembro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3777:

03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os números sorteados e o rateio completo do concurso 3777.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome diz, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e fáceis de apostar entre as Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números, dispostos de 01 a 25.

Para jogar, o apostador deve marcar de 15 a 20 números no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Caso prefira, você pode deixar que o próprio sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.

Probabilidades de ganhar

A chance de faturar o prêmio principal com um jogo simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Ao selecionar mais números, essa probabilidade melhora expressivamente:

Quantidade de números marcados Chance de acertar os 15 números (Prêmio Principal) Chance de acertar 11 números (Prêmio Mínimo) 15 números 1 em 3.268.760 1 em 11 16 números 1 em 204.297 1 em 5,9 17 números 1 em 24.035 1 em 3,7 18 números 1 em 4.006 1 em 2,6 19 números 1 em 843 1 em 2,0 20 números 1 em 211 1 em 1,6

Como funcionam os Bolões da Lotofácil

O Bolão CAIXA é a opção que permite ao apostador realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

É possível realizar bolões de 2 até 100 cotas (a depender da quantidade de números escolhidos no jogo). Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, onde pode haver a cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.