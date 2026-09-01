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Resultado Lotofácil 3777: confira os números sorteados nesta terça-feira, 01/09/2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 01/09/26 21h07
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Volante da Lotofácil. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo

O sorteio da Lotofácil 3777 é realizado na noite desta terça-feira, 1º de setembro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3777:

03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os números sorteados e o rateio completo do concurso 3777.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome diz, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e fáceis de apostar entre as Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números, dispostos de 01 a 25.

Para jogar, o apostador deve marcar de 15 a 20 números no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Caso prefira, você pode deixar que o próprio sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.

Probabilidades de ganhar

A chance de faturar o prêmio principal com um jogo simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Ao selecionar mais números, essa probabilidade melhora expressivamente:

Quantidade de números marcadosChance de acertar os 15 números (Prêmio Principal)Chance de acertar 11 números (Prêmio Mínimo)
15 números1 em 3.268.7601 em 11
16 números1 em 204.2971 em 5,9
17 números1 em 24.0351 em 3,7
18 números1 em 4.0061 em 2,6
19 números1 em 8431 em 2,0
20 números1 em 2111 em 1,6

Como funcionam os Bolões da Lotofácil

O Bolão CAIXA é a opção que permite ao apostador realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

É possível realizar bolões de 2 até 100 cotas (a depender da quantidade de números escolhidos no jogo). Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, onde pode haver a cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

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