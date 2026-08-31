Loterias

Resultado Lotofácil 3776: veja as dezenas sorteadas nesta segunda-feira (31/08)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 31/08/26 21h07
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Volante de aposta lotérica da Mega-Sena / mega sena / bolão / lotofácil / bilhete
Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3776 da Lotofácil. As dezenas serão apuradas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com início previsto para as 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

O prêmio estimado para este sorteio atrai apostadores de todo o Brasil. As apostas puderam ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa.

Resultado da Lotofácil 3776

03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Como Funciona e Como Jogar na Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das modalidades de aposta mais populares do país devido às suas chances favoráveis de ganho em comparação a outros jogos da Caixa.

  • Marcação no Volante: O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25).
  • Faixas de Premiação: Fatura prêmio o apostador que acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
  • Modalidades Especiais:
    • Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória.
    • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Valores das Apostas

O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de dezenas selecionadas no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)
15 números (aposta mínima)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 números (aposta máxima)R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de acertar os 15 pontos da faixa principal:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Apostas em Grupo: Bolão da Lotofácil

Para aumentar as possibilidades sem gastar muito sozinho, os apostadores podem optar pelo Bolão oficial da Caixa:

  • Preço mínimo: R$ 14,00 para o bolão, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,50.
  • Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100, a depender do número de dezenas jogadas.
  • Aquisição: Pode ser montado diretamente nas lotéricas ou adquirido em cotas prontas organizadas pelos estabelecimentos (com taxa de serviço de até 35%).
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