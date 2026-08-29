Resultado Lotofácil 3775: veja as dezenas sorteadas neste domingo (30/08/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, 30 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3775 da Lotofácil. As dezenas serão apuradas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com início previsto para as 11h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.
As apostas puderam ser feitas até as 21h nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa.
Resultado da Lotofácil 3775
O resultado será divulgado a partir das 11 horas.
Como Funciona e Como Jogar na Lotofácil
A Lotofácil é considerada uma das modalidades de aposta mais populares do país devido às suas chances favoráveis de ganho em comparação a outros jogos da Caixa.
- Marcação no Volante: O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25).
- Faixas de Premiação: Fatura prêmio o apostador que acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
- Modalidades Especiais:
- Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Valores das Apostas
O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de dezenas selecionadas no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|15 números (aposta mínima)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números (aposta máxima)
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de acertar os 15 pontos da faixa principal:
- 15 números: 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.298
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.006
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Apostas em Grupo: Bolão da Lotofácil
Para aumentar as possibilidades sem gastar muito sozinho, os apostadores podem optar pelo Bolão oficial da Caixa:
- Preço mínimo: R$ 14,00 para o bolão, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,50.
- Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100, a depender do número de dezenas jogadas.
- Aquisição: Pode ser montado diretamente nas lotéricas ou adquirido em cotas prontas organizadas pelos estabelecimentos (com taxa de serviço de até 35%).