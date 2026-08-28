Resultado Lotofácil 3774: veja as dezenas sorteadas nesta sexta-feira (28/08/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3774 da Lotofácil. As dezenas serão apuradas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com início previsto para as 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

O prêmio estimado para este sorteio atrai apostadores de todo o Brasil. As apostas puderam ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa.

Resultado da Lotofácil 3774: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3774 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h.

Como Funciona e Como Jogar na Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das modalidades de aposta mais populares do país devido às suas chances favoráveis de ganho em comparação a outros jogos da Caixa.

Marcação no Volante: O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25).

O jogador escolhe entre dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25). Faixas de Premiação: Fatura prêmio o apostador que acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números .

Fatura prêmio o apostador que acertar . Modalidades Especiais: Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.



Valores das Apostas

O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de dezenas selecionadas no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 15 números (aposta mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (aposta máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de acertar os 15 pontos da faixa principal:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Apostas em Grupo: Bolão da Lotofácil

Para aumentar as possibilidades sem gastar muito sozinho, os apostadores podem optar pelo Bolão oficial da Caixa:

Preço mínimo: R$ 14,00 para o bolão, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,50.

R$ 14,00 para o bolão, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,50. Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100, a depender do número de dezenas jogadas.

Varia de 2 a 100, a depender do número de dezenas jogadas. Aquisição: Pode ser montado diretamente nas lotéricas ou adquirido em cotas prontas organizadas pelos estabelecimentos (com taxa de serviço de até 35%).