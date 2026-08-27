Resultado Lotofácil 3773: confira os números sorteados nesta quinta-feira (27/08)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, a partir das 21h, o sorteio do concurso 3773 da Lotofácil. As apostas são encerradas às 20h nas lotéricas de todo o país e pelos canais digitais da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3773

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Informações Gerais sobre a Lotofácil

Como Jogar

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à facilidade de ganho. No volante de 25 números (01 a 25), o apostador deve marcar de 15 a 20 dezenas. São contempladas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

O sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50. Aumentar a quantidade de dezenas marcadas eleva o preço da aposta, mas melhora as chances de vitória.

Bolão Caixa

Para apostar em grupo, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar jogos em grupo de 2 a 100 cotas.

Como Resgatar o Prêmio

Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima deste montante são pagos exclusivamente nas agências da Caixa mediante apresentação de documento oficial de identidade, CPF e bilhete original premiado.