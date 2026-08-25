Resultado Lotofácil 3771 de hoje (25/08): Confira os números sorteados

O sorteio do concurso 3771 da Lotofácil é realizado nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, com estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), sob organização da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil 3771:

02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 25

Atenção: Os números sorteados do concurso 3771 da Lotofácil serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que a extração for concluída pela Caixa. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas e o rateio completo do prêmio!

Como funciona e como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e acessíveis do portfólio das Loterias Caixa.

Para jogar, o apostador deve selecionar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25). Faturam prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Existem também opções para facilitar a montagem da fezinha:

Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

o sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

Os valores variam conforme a quantidade de números marcados na cartela:

Quantidade de Números Marcados Valor da Aposta (R$) 15 números (aposta mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (aposta máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de ganhar

Adicionar mais dezenas ao jogo aumenta expressivamente a chance de conquistar o prêmio principal (15 acertos):

15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 16 números: 1 em 204.298

1 em 204.298 17 números: 1 em 24.035

1 em 24.035 18 números: 1 em 4.006

1 em 4.006 19 números: 1 em 843

1 em 843 20 números: 1 em 211

Bolão da Lotofácil

O Bolão das Loterias Caixa possibilita apostar em grupo e multiplicar as probabilidades sem arcar sozinho com os custos de um jogo com mais dezenas.

Preço mínimo: R$ 14,00 por bolão (com cota mínima de R$ 4,50).

R$ 14,00 por bolão (com cota mínima de R$ 4,50). Número de cotas: Varia de acordo com a quantidade de números jogados (de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, podendo chegar a até 100 cotas em apostas de 20 números).

Varia de acordo com a quantidade de números jogados (de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, podendo chegar a até 100 cotas em apostas de 20 números). Como comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas, solicitando ao atendente, ou adquirindo cotas organizadas pela própria lotérica (com taxa de serviço adicional de até 35%). O bolão também pode ser comprado pelo aplicativo ou site oficial das Loterias Caixa até as 19h30 do dia do sorteio.

Resgate de prêmios

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os montantes não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).