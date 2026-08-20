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Resultado Lotofácil 3767: Veja dezenas sorteadas nesta quinta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 20/08/26 19h23
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Volante da Lotofácil. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo

Nesta quinta-feira (20), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3767 da Lotofácil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Para este concurso, o prêmio principal para a faixa máxima de 15 acertos está estimado em R$ 2 milhões, após o concurso anterior (3761) ter acumulado.

Resultado da Lotofácil 3767:

A partir das 21h

Fique atento! O Resultado Lotofácil 3767 será divulgado e atualizado nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (20/08/2026), às 21h. Atualize esta página a partir do horário marcado para conferir os 15 números sorteados em primeira mão e saber se você é o mais novo milionário do país.

Tudo sobre a Lotofácil: Como Jogar, Apostas e Probabilidades

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil pela facilidade de apostar e pelas altas chances de ganho se comparada a outros jogos.

Como Jogar

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25). Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível utilizar a opção Surpresinha (onde o sistema escolhe os números de forma aleatória) ou a Teimosinha (para concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos).

Preços das Apostas e Probabilidades

Números MarcadosValor da ApostaChance de Ganhar (15 Acertos)
15 números (aposta simples)R$ 3,001 em 3.268.760
16 númerosR$ 48,001 em 204.297
17 númerosR$ 408,001 em 24.035
18 númerosR$ 2.448,001 em 4.006
19 númerosR$ 11.628,001 em 843
20 númerosR$ 46.512,001 em 211
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