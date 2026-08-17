Resultado da Lotofácil 3764: veja os números de hoje (17/08)

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado e divulgado pela Caixa às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Lotofácil?

Como o próprio nome indica, a Lotofácil é uma das modalidades lotéricas mais populares do Brasil devido à facilidade de apostar e às maiores chances de ganho.

Como Jogar

No volante da Lotofácil, existem 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) ou pela Teimosinha (para concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Probabilidades de Ganhar

Jogando a aposta simples de 15 números, as chances de acertar e faturar prêmios são:

15 acertos: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 14 acertos: 1 em 21.791

1 em 21.791 13 acertos: 1 em 692

1 em 692 12 acertos: 1 em 59

1 em 59 11 acertos: 1 em 11

Para quem aposta 20 números (o limite máximo), a chance de cravar os 15 pontos cai para 1 em 211.

Bolão da Lotofácil

O Bolão CAIXA permite fazer apostas em grupo de forma segura.

O preço mínimo para realizar um Bolão é de R$ 14,00 .

. Cada cota individual deve custar no mínimo R$ 4,50 .

. Em apostas de 15 números, o número de cotas varia entre 2 e 8. Já em apostas de 20 números, é possível realizar um bolão de até 100 cotas.