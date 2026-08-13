Resultado Lotofácil 3761 de hoje (13/08/2026): confira as dezenas sorteadas

O sorteio do concurso 3761 da Lotofácil é realizado nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, o concurso promete movimentar apostadores de todo o Brasil. As apostas puderam ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, no portal Loterias CAIXA ou pelo aplicativo oficial.

Resultado da Lotofácil 3761

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Guia Completo da Lotofácil: Como Funciona, Apostas e Regras

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à facilidade de apostar e às altas probabilidades de ganhar prêmios nas faixas de menor pontuação.

Como Jogar na Lotofácil

No volante da Lotofácil, existem 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Além da marcação manual, o jogador pode optar por modalidades facilitadas:

Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

O sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados na cartela, maior a chance de acerto do prêmio principal:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.297

1 chance em 204.297 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.005

1 chance em 4.005 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Como Funcionam os Bolões da Lotofácil

O Bolão CAIXA é a opção que permite realizar apostas em grupo, dividindo o custo do bilhete e multiplicando as chances de vitória:

Preço mínimo do Bolão: R$ 14,00.

R$ 14,00. Cota mínima: R$ 4,50 por participante.

R$ 4,50 por participante. Número de cotas: Varia de 2 até 100 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas (para jogos de 15 números, permite-se de 2 a 7 cotas; para 20 números, até 100 cotas).

Varia de 2 até 100 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas (para jogos de 15 números, permite-se de 2 a 7 cotas; para 20 números, até 100 cotas). É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo site oficial, com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%.

Como Resgatar os Prêmios

Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 2.259,20: O pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo da aposta premiada. Apostas online: Prêmios de jogos feitos via site ou app podem ser transferidos via Pix, Mercado Pago ou resgatados em lotéricas/agências conforme o valor. Prazo de expiração: Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).