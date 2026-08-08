Resultado Lotofácil 3757: veja as dezenas sorteadas neste domingo (09/08)

A Loterias CAIXA realiza neste domingo, 09 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3757 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 11h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores de todo o Brasil concorrem ao prêmio estimado de R$ 2 milhões.
Resultado da Lotofácil 3757
Os números serão divulgados a partir das 11 horas.
ATENÇÃO: O resultado da Lotofácil concurso 3757 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela CAIXA a partir das 11h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios em primeira mão.
Como Funciona a Lotofácil: Guia Geral e Regras
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil por conta da sua dinâmica simples e alta probabilidade de ganho em comparação com outras loterias.
Como Jogar
Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (numertados de 01 a 25). Faturam prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
É possível deixar que o próprio sistema escolha os números aleatoriamente através da opção Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.
Tabela de Preços e Apostas
O valor da aposta mínima (15 dezenas) é de R$ 3,50. Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar, embora o preço da aposta aumente proporcionalmente:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números (Aposta Mínima)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números (Aposta Máxima)
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar na Lotofácil
Confira as chances de acerto de acordo com o número de dezenas jogadas:
- Aposta de 15 números (Simples):
- 15 acertos: 1 em 3.268.760
- 14 acertos: 1 em 21.792
- 13 acertos: 1 em 692
- 12 acertos: 1 em 60
- 11 acertos: 1 em 11
- Aposta de 20 números (Máxima):
- 15 acertos: 1 em 211
Faixas de Premiação
Do prêmio bruto arrecadado, são pagos primeiramente os valores fixos para as faixas de menor pontuação:
- 11 acertos: R$ 7,00
- 12 acertos: R$ 14,00
- 13 acertos: R$ 35,00
Após a dedução dos prêmios fixos, o valor restante é distribuído entre os acertadores das faixas principais:
- 62% para os acertadores de 15 números;
- 13% para os acertadores de 14 números;
- 10% ficam acumulados para a faixa principal dos concursos com final 0;
- 15% ficam acumulados para a 1ª faixa da Lotofácil da Independência.
Como Funcionam os Bolões da CAIXA
Para quem deseja aumentar as chances jogando em grupo, o Bolão CAIXA é a opção ideal.
- O valor mínimo para realizar um bolão na Lotofácil é de R$ 14,00.
- Cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50.
- É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou diretamente pelo portal e app Loterias CAIXA.
Resgate de Prêmios
Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio líquido seja superior ao limite de isenção ou valor estipulado pela CAIXA para lotéricas, o pagamento é realizado exclusivamente em agências bancárias da instituição mediante apresentação de documento de identidade e bilhete original