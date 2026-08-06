Resultado Lotofácil 3755: veja dezenas sorteadas nesta quinta-feira (06/08)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 06 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3755 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube. A estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas atrai apostadores de todo o Brasil.

Resultado da Lotofácil 3755

03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para acompanhar as dezenas sorteadas e o detalhamento dos ganhadores em tempo real.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e às altas chances de premiação. Para apostar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

Faturam prêmios os apostadores que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 números. Caso prefira, o jogador pode utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe os números de forma aleatória, ou concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos através da Teimosinha.

Bolões da Lotofácil

Para aumentar as chances sem gastar muito, os apostadores podem optar pelo Bolão Cota Caixa. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Você pode realizar um bolão diretamente nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas, com a possibilidade de cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.