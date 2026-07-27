Resultado Lotofácil 3746 de hoje (27/07): sorteio de R$ 9 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026, o sorteio do concurso 3746 da Lotofácil. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília), com prêmio estimado em R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Resultado da Lotofácil 3746: Em Instantes.

Atenção leitores: O resultado do concurso 3746 será divulgado e atualizado exclusivamente nesta matéria assim que as bolinhas forem disponibilizadas pela equipe do sorteio da Caixa Econômica Federal. Mantenha esta página aberta e atualize após as 21h para conferir as dezenas premiadas em primeira mão!

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à facilidade de aposta e às chances elevadas de faturamento em comparação a outros jogos.

Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador escolhe de 15 a 20 números. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Valores das apostas e opções de jogo

Aposta mínima (15 números): R$ 3,00

R$ 3,00 Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

Bolão da Lotofácil

Caso prefira jogar em grupo, o Bolão Caixa é uma opção prática. As cotas têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou montar um bolão próprio com amigos e familiares.