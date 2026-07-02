Loterias

Resultado da Lotofácil 3725: veja os números sorteados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
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Imagem mostra uma pessoa marcando números da Lotofácil em um canhoto.
Lotofacil é a loteria queridinha do brasileiro. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Nesta quina-feira (25) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil 3725. O prêmio estimado para o concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões, o suficiente para atrair apostadores de todas as regiões.

Resultado da Lotofácil 3725

– Em instantes

O Resultado Lotofácil 3725 será apresentado em tempo real e em primeira mão exclusivamente nesta matéria assim que as bolinhas terminarem de girar no globo oficial. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir se o seu bilhete é o próximo grande premiado da noite.

Como funciona a Lotofácil?

Como o próprio nome sugere, essa modalidade é conhecida por ser uma das mais fáceis de ganhar. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve escolher entre 15 e 20 dezenas. Faturam prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há também opções automáticas fornecidas pelo sistema da Caixa:

  • Surpresinha: Deixa que o próprio sistema escolha os números de forma totalmente aleatória.
  • Teimosinha: Permite que você concorra com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Preços e Probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o valor do bilhete, mas as suas chances de levar o prêmio máximo aumentam drasticamente. Veja os valores e as probabilidades reais de acerto para os 15 números:

Números MarcadosValor da ApostaChance de Acertar os 15 Números
15 dezenasR$ 3,501 em 3.268.760
16 dezenasR$ 56,001 em 204.297
17 dezenasR$ 476,001 em 24.035
18 dezenasR$ 2.856,001 em 4.005
19 dezenasR$ 13.566,001 em 843
20 dezenasR$ 54.264,001 em 211

Apostas em Grupo: O Bolão da Lotofácil

Se quiser aumentar as suas chances sem gastar tanto sozinho, o Bolão oficial da Caixa é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50.

  • Em um jogo simples (15 números), o bolão permite de 2 a 8 cotas.
  • Em uma aposta máxima (20 números), é possível dividir o jogo em até 100 cotas.

Você pode adquirir um bolão pronto diretamente com o atendente da lotérica ou organizar a combinação com seus amigos e registrar o jogo no sistema.

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