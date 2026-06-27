Resultado Lotofácil 3721: Quanto rende o prêmio deste sábado na poupança?

Neste sábado (27) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3721 da Lotofácil. Com uma estimativa de prêmio de R$ 2 milhões, o sorteio desta noite atrai apostadores de todo o Brasil. O evento está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3721: Em Instantes

Quanto rende o prêmio deste sábado na poupança?

Com a taxa Selic em 14,25% ao ano, a poupança segue com a rentabilidade travada no seu teto por lei: 0,5% ao mês + a Taxa Referencial (TR).

Considerando a média recente da TR, o rendimento total gira em torno de 0,67% ao mês.

O Rendimento da Lotofácil na poupança

Período Rendimento Estimado Total Acumulado No 1º mês ~R$ 13.400,00 R$ 2.013.400,00 Após 1 ano (12 meses) ~R$ 167.200,00 R$ 2.167.200,00

Como jogar na Lotofácil

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

Preços e Apostas Múltiplas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. No entanto, o apostador que deseja aumentar suas chances pode marcar mais dezenas, o que altera o valor do bilhete:

15 números: R$ 3,00

R$ 3,00 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 (Os valores escalam sucessivamente até o limite de 20 números).

Probabilidades de Ganhar

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil justamente por sua probabilidade amigável em comparação a outros jogos.

Com uma aposta simples (15 números), a chance de cravar os 15 pontos é de 1 em 3.268.760 .

. Se o apostador jogar 20 números, a probabilidade despenca para apenas 1 em 211.

Como funcionam os Bolões?

Para quem quer gastar menos e jogar com mais dezenas, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão com até 100 cotas (a depender da quantidade de números jogados), sendo uma excelente opção para apostar em grupo.

Para mais detalhes e atualizações de rateio oficial, você pode consultar o site oficial das Loterias Caixa.