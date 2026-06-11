Resultado da Lotofácil 3708: veja números desta quinta-feira (11/06)

Nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3708 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com uma premiação estimada em R$ 2 milhões para quem cravar as 15 dezenas do prêmio principal, o concurso atrai apostadores de todo o país.

Resultado da Lotofácil 3707: o resultado será divulgado a partir das 21 horas.

O resultado da Lotofácil número do concurso 3708 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio oficial divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome indica, uma das modalidades mais simples de apostar e ganhar. No volante, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25). O jogador deve marcar entre 15 e 20 números. Faturam prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Caso o apostador prefira deixar o sistema escolher os números aleatoriamente, basta optar pela Surpresinha. Há também a opção da Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

As chances de levar o prêmio máximo com uma aposta simples são consideravelmente maiores se comparadas a outras loterias tradicionais. Veja as probabilidades para o acerto de 15 números:

Aposta de 15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Aposta de 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 Aposta de 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 Aposta de 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 Aposta de 19 numbers: 1 chance em 843

1 chance em 843 Aposta de 20 números: 1 chance em 211

Como fazer um Bolão Oficial

Para quem deseja jogar em grupo e aumentar as probabilidades sem gastar muito, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Para apostas de 15 números, o bolão permite de 2 a 7 cotas.

Para apostas de 20 números, é possível realizar um grupo de até 100 cotas.

Você pode adquirir um bolão preenchendo o campo dedicado no próprio volante ou solicitando ao atendente da casa lotérica as cotas de jogos organizados pela própria agência (neste último caso, pode haver uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota).

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento será feito exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete de aposta original premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir d