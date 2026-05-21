Resultado Lotofácil 3691: veja os números sorteados nesta quinta-feira (21/05/2026)

Os apostadores de todo o Brasil estão na expectativa para o Resultado Lotofácil 3691, cujo sorteio oficial é realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira, 21 de maio de 2026. Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões para a faixa principal, o evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 3691: A partir das 21 horas.

O resultado detalhado e os números sorteados desta loteria serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que a auditoria e o rateio oficial da Caixa Econômica Federal acontecerem. Fique atento e atualize a página para conferir se você é um dos novos milionários do país.

Informações Gerais da Lotofácil: saiba tudo sobre a loteria

A Lotofácil é uma das modalidades de apostas mais queridas e populares do Brasil, famosa por fazer jus ao seu próprio nome: é considerada uma das loterias mais simples tanto para apostar quanto para faturar prêmios.

Como jogar na Lotofácil?

No volante de apostas, que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25), o jogador deve marcar de 15 a 20 números. O prêmio máximo (da faixa principal) é concedido a quem conseguir acertar as 15 dezenas sorteadas. No entanto, também são premiadas as apostas que computarem 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Há também a opção de deixar que o próprio sistema escolha as dezenas de forma aleatória, por meio da Surpresinha, ou concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Preços das Apostas

O valor investido varia conforme a quantidade de números selecionados no volante. Quanto mais números marcar, maior o valor da aposta e maiores as chances de vitória. Veja a tabela de valores atuais da Caixa:

15 números (aposta mínima): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Qual é a probabilidade de ganhar?

Para a aposta simples (com 15 números), a probabilidade de cravar as 15 dezenas e levar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760. No entanto, se o apostador optar pelo limite máximo de 20 números no volante, essa chance passa a ser dramaticamente maior: 1 em apenas 211.

Nas categorias menores, as chances de êxito na aposta mínima também são bastante amigáveis:

14 acertos: 1 chance em 21.792

1 chance em 21.792 13 acertos: 1 chance em 692

1 chance em 692 12 acertos: 1 chance em 60

1 chance em 60 11 acertos: 1 chance em 11

Bolões da Lotofácil

Para quem deseja aumentar as probabilidades de vitória sem gastar uma fortuna individualmente, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. É possível realizar um bolão organizando um grupo com amigos ou adquirindo cotas de jogos já preparados pelas próprias casas lotéricas. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.