Resultado Lotofácil 3687: os números sorteados deste sábado (15/05)

A Caixa Económica Federal realiza neste sábado (15/05/2026), o sorteio da Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O concurso de hoje, de número 3687, promete premiar os apostadores que acertarem de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis no volante. O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.
Resultado da Lotofácil 3687:
– Resultado a partir das 21h
Tudo sobre a Lotofácil: Como Jogar e Ganhar
A Lotofácil faz jus ao seu nome. De fácil operação e com boas chances de premiação, ela atrai milhões de brasileiros diariamente. Abaixo, detalhamos as principais regras para quem deseja tentar a sorte.
Como Apostar
O volante da Lotofácil contém 25 números (01 a 25). Para participar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. A aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50. É possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).
Premiação e Probabilidades
Ganha prémios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A probabilidade de ganhar o prémio máximo com uma aposta simples de 15 números é de 1 em 3.268.760. Caso você decida fazer a aposta máxima de 20 números, o custo sobe para R$ 46.512,00, mas a chance de levar os 15 acertos cai drasticamente para 1 em cada 211.
|Faixa
|Valor Fixo/Percentual
|15 acertos
|62% do prémio restante
|14 acertos
|13% do prémio restante
|13 acertos
|R$ 30,00 (Fixo)
|12 acertos
|R$ 12,00 (Fixo)
|11 acertos
|R$ 6,00 (Fixo)