A Caixa sorteia nesta quinta-feira (05) o concurso 2074 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas da loteria mais querida do Brasil será de aproximadamente R$ 1,2 milhão. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Lotofácil 2074

– 02, 03, 04, 05, 06, 09, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.

A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14.

