A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (19) o concurso 1930 da Lotofácil. As 15 dezenas podem premiar o vencedor com R$ 2,5 milhões. Vale lembrar também que a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 pontos. Fique atento ao resultado, que será divulgado aqui a partir das 20h30.

Resultado Lotofácil 1931

03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22 e 23.

Bolão Lotofácil

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números).

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.