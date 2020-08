A Caixa sorteia nesta quinta (6) o concurso 339 do Dia de Sorte. O prêmio deste sorteio é de R$ 900 mil para quem acertar todos os números e o mês da sorte. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Dia de Sorte 339

– 01, 05, 09, 10, 23, 24, 25. Mês da Sorte: Janeiro.



Vale lembrar que nesta loteria ganham prêmios em dinheiro quem acerta quatro, cinco, seis e sete pontos, além daqueles que acertarem o mês da sorte.

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?