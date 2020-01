A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (22) o concurso 1919 da Lotofácil. A loteria queridinha do Brasil tem prêmio máximo de R$ 2,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. No entanto, os apostadores ganham acertando 14, 13, 12, e 11 dezenas. Confira o resultado a partir das 20h.

Resultado Lotofácil 1919

01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 21, 23 e 24.

ATENÇÃO: Nesta quarta-feira não tem sorteio da Mega Sena. A semana é especial e terá outros dois sorteios. O primeiro foi realizado na terça-feira.