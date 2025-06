Resultado da Quina de São João 6760: descubra os números sorteados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A noite deste sábado é mais que especial para os apostadores de plantão. A Quina de São João, sorteio especial da Quina que não acumula, tem como prêmio a bolada de R$ 250 milhões. Já pensou nessa possibilidade de mudar de vida?

O suspense chegará ao fim a partir das 20h, quando as cinco dezenas serão reveladas.

Resultado da Quina de São João 6760:

35, 19, 20, 34 e 12

A boa notícia para quem está com o bilhete da Quina de São João na mão é que a Quina de São João não acumula. Se ninguém cravar as cinco dezenas, o prêmio desce para os acertadores de quatro números, e assim por diante, seguindo as regras da modalidade.

Dica para os apostadores de Curitiba

Para participar, é simples: escolha de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Se preferir, deixe que o sistema faça isso por você com a opção “Surpresinha”. A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 2,5.

Quer aumentar suas chances? A “Teimosinha” permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. É uma ótima opção para quem tem seus números da sorte!