A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (17), o sorteio do concurso 7170 da Quina. O prêmio estimado para esta edição era de R$ 14,5 milhões. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quina 7170

53 – 19 – 11 – 07 – 03

Informações gerais: como jogar e probabilidades

Enquanto o sorteio não é finalizado, confira os principais detalhes sobre o funcionamento da Quina, preços e regras para realizar suas apostas oficiais:

Como jogar: O volante da Quina contém 80 números disponíveis (de 01 a 80). O apostador deve escolher de 5 a 15 números. É possível optar pela “Teimosinha” (concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos) ou deixar que o sistema escolha os números por você por meio da “Surpresinha”.

Preços das apostas:

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00.

Quanto mais números você marcar em uma mesma aposta, maior é o preço do bilhete, mas proporcionalmente maiores são as suas chances de acerto.

Premiação e Faixas de Acerto: A Quina premia os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Os prêmios brutos correspondem a um percentual da arrecadação total:

Probabilidades: Para a aposta simples (5 números), a chance de acertar as 5 dezenas e levar o prêmio máximo é de 1 em 24.040.016. Jogando com mais números, essa probabilidade melhora consideravelmente.

Bolões da Caixa: Os apostadores também podem se unir em grupos para aumentar as chances de vitória através do Bolão Oficial da Caixa, facilitando apostas com mais números e cotas divididas de forma segura.

As apostas para o concurso de hoje podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada do país ou de forma online, através do portal Loterias Online da Caixa.