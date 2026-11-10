Resultado da Quina 7164: confira os números sorteados nesta terça-feira (10/11)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7164 da Quina. O prêmio estimado para esta edição está acumulado em aproximadamente R$ 3,8 milhões, atraindo apostadores de todo o país que buscam faturar a bolada. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quinar 7164: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números oficiais forem apurados e divulgados pelas Loterias Caixa. Fique ligado e atualize a página logo após as 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso 7164.

Informações Gerais da Quina: como jogar e probabilidades

Enquanto o sorteio não é finalizado, confira os principais detalhes sobre o funcionamento da Quina, preços e regras para realizar suas apostas oficiais:

Como jogar: O volante da Quina contém 80 números disponíveis (de 01 a 80). O apostador deve escolher de 5 a 15 números. É possível optar pela “Teimosinha” (concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos) ou deixar que o sistema escolha os números por você por meio da “Surpresinha”.

Preços das apostas:

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00.

Quanto mais números você marcar em uma mesma aposta, maior é o preço do bilhete, mas proporcionalmente maiores são as suas chances de acerto.

Premiação e Faixas de Acerto: A Quina premia os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Os prêmios brutos correspondem a um percentual da arrecadação total:

5 acertos (Quina): Principal faixa de premiação.

Principal faixa de premiação. 4 acertos (Quadra)

3 acertos (Terno)

2 acertos (Duque)

Probabilidades: Para a aposta simples (5 números), a chance de acertar as 5 dezenas e levar o prêmio máximo é de 1 em 24.040.016. Jogando com mais números, essa probabilidade melhora consideravelmente.

Bolões da Caixa: Os apostadores também podem se unir em grupos para aumentar as chances de vitória através do Bolão Oficial da Caixa, facilitando apostas com mais números e cotas divididas de forma segura.

As apostas para o concurso de hoje podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada do país ou de forma online, através do portal Loterias Online da Caixa.