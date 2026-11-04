Resultado da Quina 7159: confira os números sorteados nesta quarta-feira (04/11)

Enquanto o sorteio não é finalizado, confira os principais detalhes sobre o funcionamento da Quina, preços e regras para realizar suas apostas nas loterias oficiais:

Como jogar: O volante da Quina contém 80 números disponíveis (de 01 a 80). O apostador deve escolher de 5 a 15 números. É possível optar pela “Teimosinha” (concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos) ou deixar que o sistema escolha os números por você por meio da “Surpresinha”.

Preços das apostas:

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00.

Quanto mais números você marcar em uma mesma aposta, maior é o preço do bilhete, mas proporcionalmente maiores são as suas chances de acerto.

Premiação e Faixas de Acerto: A Quina premia os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Os prêmios brutos correspondem a um percentual da arrecadação total:

5 acertos (Quina): Principal faixa de premiação.

Principal faixa de premiação. 4 acertos (Quadra)

3 acertos (Terno)

2 acertos (Duque)

Probabilidades: Para a aposta simples (5 números), a chance de acertar as 5 dezenas e levar o prêmio máximo é de 1 em 24.040.016. Jogando com mais números, essa probabilidade melhora consideravelmente.

Bolões da Caixa: Os apostadores também podem se unir em grupos para aumentar as chances de vitória através do Bolão Oficial da Caixa, facilitando apostas com mais números e cotas divididas de forma segura.

As apostas para o concurso de hoje puderam ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada do país ou de forma online, através do portal oficial ou aplicativo Loterias Caixa.