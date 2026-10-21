Resultado da Quina 7148 de quarta-feira (21/10): veja os números sorteados

O concurso 7148 da Quina é realizado nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026. O sorteio das cinco dezenas ocorre a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para este concurso, a estimativa do prêmio principal é de R$ 55 milhões.

Resultado da Quina 7148: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Informações Gerais sobre a Quina

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (quina).

O apostador pode optar pela Surpresinha, em que o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00.

R$ 3,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor do jogo e maiores as chances de acerto. Por exemplo, marcar 6 números eleva o valor do bilhete proporcionalmente ao número de combinações.

Probabilidades de acerto

As chances de ganho para uma aposta simples de 5 dezenas (R$ 3,00) são:

5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106

1 em 64.106 3 acertos (Terno): 1 em 866

1 em 866 2 acertos (Duque): 1 em 36

Bolões da Caixa

Os apostadores podem juntar amigos ou adquirir cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas:

Preço mínimo do Bolão: R$ 15,00.

R$ 15,00. Valor mínimo da cota: R$ 4,00.

R$ 4,00. Número de cotas: De 2 a 50 cotas por grupo.

De 2 a 50 cotas por grupo. Nas compras organizadas pelas lotéricas ou pelo site/app, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.