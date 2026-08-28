Resultado da Quina 7104 desta sexta-feira (28/08): veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, o sorteio da Quina concurso 7104. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio acumulado de R$ 4,2 milhões e grande expectativa entre os apostadores de todo o Brasil, a estimativa do montante principal promete agitar o fim de noite de quem garantiu o bilhete.
Resultado da Quina 7104: Em Instantes
O Resultado Quina número do concurso 7104 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h.
Como funciona a Quina
A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares da Caixa. Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentro do volante composto por 80 dezenas (de 01 a 80).
Ganha prêmio quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).
Além do preenchimento manual do volante nas casas lotéricas ou no site oficial de Loterias Caixa, é possível optar por facilitadores:
- Surpresinha: o próprio sistema da Caixa gera os números da aposta de forma aleatória.
- Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas e probabilidades
O valor da aposta simples, contendo 5 números, custa R$ 3,00. É possível aumentar as chances de vitória incluindo mais números no bilhete, o que altera o valor cobrado:
|Quantidade de números
|Valor da Aposta
|Chance de acerto (Quina – 5 acertos)
|5 números
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6 números
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7 números
|R$ 63,00
|1 em 1.144.763
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 429.286
|10 números
|R$ 756,00
|1 em 95.396
|15 números
|R$ 9.009,00
|1 em 8.005
Como funcionam os Bolões da Quina
Para quem deseja jogar em grupo, a Caixa oferece o Bolão Oficial.
- Preço mínimo: R$ 15,00 por bolão, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,00.
- Quantidade de cotas: Varia de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de dezenas marcadas.
- Os bolões também podem ser adquiridos prontos no balcão das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online (com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%).
Resgate de prêmios
Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).