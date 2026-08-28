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Resultado da Quina 7104 desta sexta-feira (28/08): veja os números sorteados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 28/08/26 19h37
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, o sorteio da Quina concurso 7104. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio acumulado de R$ 4,2 milhões e grande expectativa entre os apostadores de todo o Brasil, a estimativa do montante principal promete agitar o fim de noite de quem garantiu o bilhete.

Resultado da Quina 7104: Em Instantes

O Resultado Quina número do concurso 7104 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h.

Como funciona a Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares da Caixa. Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentro do volante composto por 80 dezenas (de 01 a 80).

Ganha prêmio quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

Além do preenchimento manual do volante nas casas lotéricas ou no site oficial de Loterias Caixa, é possível optar por facilitadores:

  • Surpresinha: o próprio sistema da Caixa gera os números da aposta de forma aleatória.
  • Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, contendo 5 números, custa R$ 3,00. É possível aumentar as chances de vitória incluindo mais números no bilhete, o que altera o valor cobrado:

Quantidade de númerosValor da ApostaChance de acerto (Quina – 5 acertos)
5 númerosR$ 3,001 em 24.040.016
6 númerosR$ 18,001 em 4.006.669
7 númerosR$ 63,001 em 1.144.763
8 númerosR$ 168,001 em 429.286
10 númerosR$ 756,001 em 95.396
15 númerosR$ 9.009,001 em 8.005

Como funcionam os Bolões da Quina

Para quem deseja jogar em grupo, a Caixa oferece o Bolão Oficial.

  • Preço mínimo: R$ 15,00 por bolão, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,00.
  • Quantidade de cotas: Varia de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de dezenas marcadas.
  • Os bolões também podem ser adquiridos prontos no balcão das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online (com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%).

Resgate de prêmios

Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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