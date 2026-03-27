Resultado da Quina 6987: veja os números sorteados hoje (27/03)

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O sorteio da Quina, concurso 6987, foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta sexta-feira, dia 27/03/2026. O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 8,5 milhões.

Confira abaixo se você é o próximo milionário!

Números Sorteados na Quina 6987

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Premiação e Ganhadores

Além do prêmio principal, a Quina distribui valores para quem acerta quatro, três ou dois números.

Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso.

Como receber o prêmio?

Você pode resgatar seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta premiado.

Próximo Sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina acontece amanhã, 28/03/2026, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em lotéricas ou pelo site/aplicativo de Loterias da Caixa.