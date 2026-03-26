Resultado da Quina 6986: veja os números sorteados hoje (26/03)

O sorteio da Quina, concurso 6986, foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira, dia 26/03/2026. O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 7,3 milhões.
Confira abaixo se você é o próximo milionário!
Números Sorteados na Quina 6986
18 – 26 – 44 – 51 – 73
Premiação e Ganhadores
Além do prêmio principal, a Quina distribui valores para quem acerta quatro, três ou dois números.
Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso.
Como receber o prêmio?
Você pode resgatar seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta premiado.
Próximo Sorteio da Quina
O próximo sorteio da Quina acontece amanhã, 27/03/2026, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em lotéricas ou pelo site/aplicativo de Loterias da Caixa.