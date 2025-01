Resultado da Quina 6634: confira as dezenas desta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os jogadores de loteria de Curitiba estão animados nesta sexta-feira (17), com a expectativa do sorteio da Quina 6634. O prêmio acumulado de R$ 7,8 milhões tem deixado os apostadores curitibanos sonhando com a possibilidade de mudar de vida da noite para o dia.

O suspense chegará ao fim a partir das 20h, quando as cinco dezenas serão reveladas. Enquanto o momento aguardado não chega, a cidade fervilha com palpites e apostas de última hora.

Resultado da Quina 6634:

23, 32, 37, 71, 72

Dica para os apostadores de Curitiba

Para participar, é simples: escolha de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Se preferir, deixe que o sistema faça isso por você com a opção “Surpresinha”. A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 2,5.

Quer aumentar suas chances? A “Teimosinha” permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. É uma ótima opção para quem tem seus números da sorte!