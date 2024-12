Resultado da Quina 6613: confira as dezenas sorteadas neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caixa sorteia neste sábado (21) as cinco dezenas do concurso 6613 da Quina. O prêmio é de R$ 600 mil para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6613:

A partir das 20h.

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.