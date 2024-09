Resultado da Quina 6546: veja as cinco dezenas desta segunda

Garantiu sua aposta na Quina? A Caixa sorteia nesta segunda-feira (30) as cinco dezenas do concurso 6546 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 11,5 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6546:

31, 49, 63, 71, 72

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

