Resultado da Quina 6535: veja as cinco dezenas desta terça

A Caixa sorteia nesta terça-feira (17) as cinco dezenas do concurso 6535 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 15 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6535:

A partir das 20 horas!

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?