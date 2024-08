Resultado da Quina 6517: confira as cinco dezenas desta segunda

Apostou na Quina? A Caixa sorteia nesta segunda-feira (26) as cinco dezenas do concurso 6517 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 10,3 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6517:

A partir das 20 horas!

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

