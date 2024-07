Resultado da Quina 6494: confira as cinco dezenas sorteadas nesta terça

A Caixa sorteia nesta terça-feira (30) as cinco dezenas do concurso 6494 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 6 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6494:

19, 38, 40, 44, 58

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

