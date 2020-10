A Caixa sorteia nesta sexta-feira (30) a Quina concurso 5404 da Quina. O prêmio estimado para este sorteio é de apenas R$ 1,3 milhão. Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e os sorteios acontecem diariamente a partir das 20h.

Resultado da Quina 5404

– 20, 34, 66, 70, 75.

Vale lembrar que na Quina também levam prêmios em dinheiro quem acerta dois, três ou quatro números.

