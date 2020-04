A Caixa sorteia nesta quarta-feira (22) o concurso 2254 da Mega Sena. O prêmio está acumulado e pode pagar R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado Mega Sena 2254

04, 09, 24, 44, 47 e 56.

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números. Fique atento ao resultado logo abaixo.

