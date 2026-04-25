Resultado da Mega Sena 3000 deste sábado: prêmio de R$ 100 milhões

A Caixa sorteia neste sábado (25/04) o concurso 3000 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Também serão pagos prêmios para cinco e quatro acertos. O sorteio acontece a partir das 21h no Espaço Loterias da Caixa.

Qual é o resultado Mega Sena de hoje (concurso 2999)

A partir das 21 horas!

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Os sorteios da Mega-Sena acontecem nas terças, quintas e sábados. Esse é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.