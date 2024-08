Resultado da Mega-Sena 2769: confira as dezenas sorteadas neste sábado

A Caixa sorteia neste sábado (31) as seis dezenas do concurso 2769 da Mega-Sena. A loteria dos milhões tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões para o sorteio de hoje. Você confere o resultado e quem foram os acertadores da Mega aqui na Tribuna a partir das 20h.

Ganha prêmios em dinheiro com a Mega-Sena quem acertar 6 dezenas (prêmio máximo) e também quem marca 4 ou 5 acertos. Cada aposta custa R$ 5.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!