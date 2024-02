A Caixa sorteia neste sábado as seis dezenas do concurso 2684 da Mega-Sena, que tem prêmio estimado em R$ 95 milhões. Quem acertar todos os números sorteados leva esta bolada para casa, mas também são distribuídos prêmios para quatro ou cinco acertos. O sorteio da Mega-Sena acontece no Espaço Loterias, da Caixa.

Resultado da Mega-Sena 2684

– 17, 26, 45, 46, 48 e 53

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5 e a chance de acerto dos seis números sorteados é de pouco mais de 1 em 50 milhões.

