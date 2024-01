Chegou a hora de conferir as dezenas sorteadas pela Caixa para o concurso 2674 da Mega-Sena. Nesta quinta-feira (11/01) a loteria dos milhões pagará ao acertador das seis dezenas o montante de R$ 5,5 milhões. Mas não é só isso. Quem acertar quatro ou cinco dezenas também leva prêmios em dinheiro. O sorteio será as 20h. Atualize para ver o resultado!

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

