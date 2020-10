A Caixa sorteou neste sábado (10) o concurso 2307 da Mega Sena. Como um apostador levou sozinho a bolada de R$ 100 milhões do último sorteio, dessa vez o prêmio será de “apenas” R$ 3 milhões para quem acertar todas as dezenas. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Mega Sena 2307

– 38 – 53 – 46 – 55 – 33 – 16

A Mega Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas. A Caixa ainda não informou se há acertadores ou se o prêmio acumulou.