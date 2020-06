A Caixa sorteou neste sábado (20) o concurso 2272 da Mega Sena. A premiação paga um prêmio de R$ 37,2 milhões para quem acertar todas as dezenas. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Mega Sena 2272

– 05 – 41 – 11 – 49 – 24 – 02

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números.

