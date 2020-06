A Caixa sorteia neste sábado (06) o concurso 2268 da Mega Sena. Dessa vez, a premiação não está acumulada e o prêmio para quem acertar todas as dezenas é de R$ 3,1 milhões. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Mega Sena 2268

– 04, 30, 52, 23, 13 e 28.

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números.

