A Caixa sorteia neste sábado (06) o concurso 2268 da Mega Sena. Dessa vez, a premiação não está acumulada e o prêmio para quem acertar todas as dezenas é de R$ 3,1 milhões. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Mega Sena 2268

– 04, 30, 52, 23, 13 e 28.

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números.

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna