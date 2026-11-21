Neste domingo, 22 de novembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3835 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares e disputadas entre os apostadores brasileiros. O prêmio principal estimado para esta edição está em torno de R$ 2 milhões, movimentando os volantes em todo o país.

O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com apuração e divulgação dos números a partir das 21h.

Resultado da Lotofácil 3834

– A partir das 11h

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento a esta página para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas, o rateio completo com o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das opções mais simples de apostar e ganhar na grade oficial da Caixa. Para registrar um jogo, o apostador precisa escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que variam de 01 a 25).

Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os prêmios para as faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos (sendo R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 35,00, respectivamente). O valor restante da arrecadação destinada a prêmios é dividido proporcionalmente entre as faixas principais de 14 e 15 acertos.