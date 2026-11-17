Nesta segunda-feira (16), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3831 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares e disputadas entre os apostadores brasileiros.

O prêmio principal para esta edição era de R$ 2 milhões, movimentando os volantes em todo o país. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3831

13 – 11 – 15 – 23 – 17 – 10 – 25 – 02 – 04 – 09 – 24 – 05 – 06 – 21 – 16

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das opções mais simples de apostar e ganhar na grade oficial da Caixa. Para registrar um jogo, o apostador precisa escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que variam de 01 a 25).

Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os prêmios para as faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos (sendo R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 35,00, respectivamente). O valor restante da arrecadação destinada a prêmios é dividido proporcionalmente entre as faixas principais de 14 e 15 acertos.

Preços das apostas

A aposta simples na Lotofácil, que contém a marcação de 15 números, custa R$ 3,50. Para aumentar as probabilidades de vitória, o apostador pode selecionar mais dezenas em um mesmo bilhete, elevando o custo da aposta proporcionalmente conforme a tabela oficial da Caixa:

15 números: R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de ganho

As probabilidades de acertar o prêmio principal variam dependendo da quantidade de dezenas assinaladas. Em uma aposta mínima de 15 números, a chance de acertar as 15 dezenas e levar o prêmio máximo é de 1 em 3.268.760. Caso o apostador opte pela aposta máxima de 20 números, essa probabilidade passa a ser de 1 em 211.

Bolões Caixa

O Bolão da Lotofácil é a opção ideal para quem prefere jogar em grupo e fazer apostas com maior quantidade de dezenas sem gastar sozinho. O valor mínimo dos bolões é de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50 cada.

Dependendo da quantidade de números escolhidos no bilhete, é possível criar bolões de 2 até 100 cotas. As cotas podem ser adquiridas nas casas lotéricas credenciadas ou diretamente pelo portal oficial Loterias Caixa.